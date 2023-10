Das Spiel des Tages in der Fußball-Kreisliga A SF Broekhuysen II machen Boden gut

Doch sein Team kam dann mit Startschwierigkeiten aus der Kabine zurück. „Da hatten wir einen Durchhänger und haben nicht mehr so konsequent agiert“, sagte Hinkelmann über die Phase, in der die SG Kessel/Ho-Ha sich nochmals aufbäumte und durch den zweiten Treffer von Peter Bodden (63.) sogar den Ausgleich schaffte. Doch die Gäste konnten ihrerseits den Hebel nochmals umlegen. In der 86. Minute war es Moritz Thockok mit seinem zweiten Treffer, der den Auswärtssieg besiegelte. „Die Niederlage tut weh, ist aber vollkommen verdient“, so Thomas von Kuczkowski. Phill Hinkelmann sagte: „Jetzt wollen wir die Serie am kommenden Spieltag gegen den TSV Wa.-Wa. II natürlich ausbauen.“