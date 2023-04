Fußball-Kreisliga A Niemand möchte gegen die SG Kessel/Ho.-Ha. spielen

Die Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern geht in die entscheidende Phase. Der Uedemer SV, SV Sevelen und Viktoria Winnekendonk machen die beiden Aufstiegsplätze Richtung Bezirksliga unter sich aus. Am Tabellenende stehen Sturm Wissel und der TSV Weeze II bereits als Absteiger fest. Drei weitere Teams müssen den Gang in die B-Liga antreten – rechnerisch sind noch acht Kandidaten gefährdet.