Fußball : SG Kessel/Ho.-Ha. auf Kurs bleiben

Kreis Kleve Fußball-Kreisliga B 2 Kleve-Geldern: Grieths Trainer Horsmann erwartet Reaktion.

BV DJK Kellen II - Fortuna Keppeln. Die Truppe um BV-Trainer Jan Skotnicki lässt keine Zweifel an Wettbewerbsverzerrung zu und will so erfolgreich wie möglich die Spielzeit abschließen. Wie schon am letzten Sonntag beim 4:2-Sieg gegen den Tabellendritten, wollen die Platzherren ebenso gegen den Fast-Absteiger Keppeln dreifach punkten. Fortuna-Coach Ottmar Döllekes verzweifelt des Öfteren an seinen Spielern, auch Glücksgöttin Fortuna steht nicht auf seiner Seite. „Wir müssen uns irgendwie durchwurschteln“, meint Döllekes.