Hoffnung auf ruhigere Zeiten Die SG Keeken/Schanz und der Held vom Herzschlag-Finale

Für Hikmet Eroglu, der jetzt in seine dritte Amtsperiode geht, liegen die Gründe der Talfahrt auf der Hand. „Wir hatten im Winter schlechte Trainingsmöglichkeiten. Außerdem sind mehrere Einheiten wegen mangelnder Beteiligung ausgefallen. Wenn man nicht regelmäßig trainiert, kann man sich auch keine vernünftige Basis für die Spiele erarbeiten“, sagt der 42-Jährige und betont, dass er kein einziges Spiel mit der gleichen Aufstellung wie am Vorsonntag bestreiten konnte. In der kommenden Saison rückt Azad Güden aus der zweiten Mannschaft auf. Philipp van Haal steht wegen seines Studiums voraussichtlich nur sporadisch zur Verfügung. Die SG Keeken/Schanz setzt in erster Linie weiterhin auf die Qualitäten von Mittelstürmer Finn Schmidthausen, der in der vergangenen Saison 30 Treffer erzielt hat – den wichtigsten in letzter Sekunde. Schon in den Spielzeiten davor hatte Schmidthausen stets zu den treffsichersten Stürmern in der Kreisliga B gehört.