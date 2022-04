Fußball-Kreisliga A : Hikmet Eroglu wird Trainer der SG Keeken/Schanz

Kleve Der Verein hat einen Nachfolger für Coach Stefan Stang gefunden, der bei der SG nach dann zehn Jahren im Sommer aufhören wird.

Die SG Keeken/Schanz, die in der Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern tief im Abstiegskampf steckt, hat für die kommende Saison einen neuen Trainer gefunden. Hikmet Eroglu, derzeit noch beim B-Kreisligisten SV Schottheide-Frasselt auf der Bank, tritt im Sommer die Nachfolge von Stefan Stang an. „Wir haben mit Hikmet Eroglu sehr gute Gespräche geführt und uns dann auf eine Zusammenarbeit verständigt, die unabhängig von der Liga-Zugehörigkeit ist“, sagt Holger Loock, Obmann der SG Keeken/Schanz. Eroglu wird sich aber darauf einstellen müssen, dass er wahrscheinlich weiter in der Kreisliga B an der Linie stehen wird. Denn die SG Keeken/Schanz ist in der Abstiegsrunde des Kreisliga-Oberhauses mit nur sechs Punkten auf dem Konto Vorletzter. Der Abstand zum rettenden Ufer beträgt bereits sechs Zähler.