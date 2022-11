Basketball-Landesliga : SG Goch/Emmerich schlägt Spitzenreiter

Kreis Kleve Die Spiel-Gemeinschaft besiegt Basket Duisburg mit 68:59. Der VfL Merkur Kleve verliert 69:83 gegen den Hülser SV. Trainer Ralf Daute ärgert die Niederlage.

Die Spiel-Gemeinschaft Goch/Emmerich kommt in der Basketball-Landesliga immer besser in Tritt. Das Team feierte beim 68:59 (33:28) in der Heimpartie gegen den bis dahin ungeschlagenen Tabellenführer Basket Duisburg den zweiten Sieg in Folge. Von Beginn an funktionierte die Abwehr der SG. Duisburg kam im ersten Viertel gerade einmal auf elf Punkte. In der Offensive spielte der Gastgeber die Mann-Mann-Verteidigung des Kontrahenten immer wieder gut aus und führte zur Halbzeit mit 33:28.