Tischtennis : Erwin Johann prägt den VfL Nierswalde seit 70 Jahren

Goch Der Rentner ist ein Urgestein des Vereins und wurde nun für seine langjährige Treue ausgezeichnet. Rund 750 Spiele hat das Gründungsmitglied des Klubs für die Tischtennisabteilung absolviert, davon 400 Partien ununterbrochen in Serie.

Die Kriegswirren waren 1952 gerade erst beendet, die Bundesrepublik befand sich mitten im Wiederaufbau. Da traten die Siedler der damaligen Reichswaldsiedlung A, die den Namen Nierswalde erhielt, an, um gemeinsam Sport zu treiben. Es entstand in dem Gocher Ortsteil der Verein für Leibesübungen.

„Es war die Absicht der Vereinsgründer, den hier neu zusammengekommenen Menschen die Möglichkeit allgemeiner sportlicher Tätigkeit zu bieten. Deshalb wurde der Name VfL gewählt, um sich nicht gleich auf nur eine einzige Sportart festzulegen“, sagt Jürgen Meuser, der heutige Vorsitzende des VfL Nierswalde. Einer der Anwesenden bei der Gründungsversammlung in der Martinsschänke war Erwin Johann, der nun für seine 70-jährige Vereinsmitgliedschaft geehrt wurde.

Er ist eine waschechte Vereinslegende. Mehr als 45 Jahre lang war der Rentner Kassenwart des Vereins. Zudem erledigte er lange Zeit zugleich auch die Arbeit des Geschäftsführers. So sind die Finanzierung und der Bau des Vereinshauses am Papengatt in Nierswalde größtenteils Johann zu verdanken.