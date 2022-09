Sprintmeeting im Sternbuschbad : Gelungenes Comeback für CSV Kleve

Kleve Bei der Veranstaltung des Schwimmvereins stimmt nicht nur die Resonanz mit mehr als 1300 Meldungen, sondern auch die sportliche Bilanz.

Das Sprintmeeting des CSV Kleve hat im Sternbuschbad nach drei Jahren Zwangspause wegen der Corona-Pandemie ein äußerst erfreuliches Comeback gefeiert. Nicht nur, dass die Resonanz bei der Veranstaltung sehr gut war. Mehr als 1300 Meldungen gingen für das Meeting ein, bei dem 17 Vereine am Start waren. „Das ist ein sehr gutes Ergebnis nach der Corona-Auszeit. Besonders erfreulich war, dass viele junge Sportler und Sportlerinnen dabei waren“, sagte Lena Krake, Pressewartin des Schwimmvereins.

Aus Sicht des Ausrichters war zudem positiv, dass sich seine sportliche Bilanz nach den Wettkämpfen sehen lassen konnte. 71 Medaillen gingen auf das Konto des CSV, der 18 Siege schaffte. Zudem gab es 26 Silber- und 27 Bronzemedaillen. Erfolgreichster Teilnehmer des Schwimmvereins war Yannick van Dijk (Jahrgang 2005). Er schlug fünf Mal als Erster an und erreichte zudem drei zweite und einen dritten Platz.

Ein Mammutprogramm von neun Einzelstarts absolvierte beim Wettkampf ihres Vereins auch Lara Sophie Mulder (2006), die sich in allen Rennen einen Platz auf dem Treppchen sicherte. Sie schaffte einen Sieg und kam acht Mal auf den zweiten Rang. Drei Erfolge beim Heimspiel feierte Henri Stock (2014). Jeweils zwei Siege gelangen Julian Aulbach (1998), Leonie Mulder (2001) und Till Janßen (2007). Zudem erreichten Anina Alijaj (2012) und Melina de Greeff (2008) jeweils einen ersten Platz. Das i-Tüpfelchen war der CSV-Erfolg in der 4 x 50-Meter-Freistil-Staffel. Lennart Ehmann, Yannick van Dijk, Julian Aulbach und Tobias Fürtjes siegten in 1:45,79 Minuten.