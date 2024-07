Reitsport Mitten in Pfalzdorf: Das Springfestival von Weltklasseformat

Welch ein Finale, das an Spannung kaum noch zu überbieten war. Gerne hätte man an der Pfalzdorfer Buschstraße auch Richard Vogel, den Shooting-Star vom Aachener CHIO, begrüßt. Doch der Zeitplan des 27-jährigen Springreiters aus dem hessischen Dagobertshausen bei den Olympischen Spielen in Paris war dann doch zu eng getaktet, um noch in Pfalzdorf an den Start gehen zu können. Der Sieger des Großen Preises von Europa beim CHIO hatte sich bereits am Donnerstag von Frankfurt aus auf den Weg nach Paris gemacht.