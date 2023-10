Läuferfest zum Jahresabschluss in Pfalzdorf Das ist neu beim Sylvesterlauf der Alemannia

Zudem gibt es für die ersten 2000 Sportler, die ihre Meldungen abgeben, nicht mehr gratis ein Funktionsshirt. „Denn die Preise für diese Shirts sind unfassbar gestiegen“, so Verhoeven. Jetzt können die Läufer, die bis einschließlich Dienstag, 31. Oktober, melden, ein Shirt zum Preis von drei Euro kaufen. „Sie haben dabei den Vorteil, dass sie das Shirt auch in der passenden Größe bestellen können“, sagt Verhoeven. Das Startgeld beträgt für Erwachsene zwölf Euro (mit Shirt 15 Euro), für Jugendliche acht Euro (elf), für Schüler sechs Euro (neun) und für Bambini fünf Euro (acht). Meldeschluss ist am Dienstag, 26. Dezember. Nachmeldungen am Veranstaltungstag sind nicht möglich.