Veranstaltung des LV Marathon Kleve Die Resonanz stimmt beim Klever Citylauf

Der Klever Citylauf ist auf dem besten Weg, am neuen Ort an alte Zeiten anzuknüpfen. Die Resonanz für die 30. Auflage der Veranstaltung, die am kommenden Samstag, 2. September, ab 16 Uhr mit Start und Ziel auf der Festwiese am alten Schützenhaus stattfindet, übertrifft die Erwartungen des Ausrichters LV Marathon Kleve schon jetzt bei Weitem. Die Organisatoren hatten mit gut 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern für die Rennen gerechnet, deren Strecken erstmals nicht durch die City, sondern um den Tiergarten und am Prinz-Moritz-Kanal entlang führen. 658 Meldungen sind bislang eingegangen und damit mehr als vor einem Jahr (612). Nachmeldungen sind am Samstag noch bis eine halbe Stunde vor dem Start der jeweiligen Läufe möglich.