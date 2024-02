Fußball-Landesliga Die Niederlagen werden knapper

Immerhin – die Ergebnisse werden inzwischen schon etwas knapper. Die Niederlage war zu erwarten – die SV Hönnepel-Niedermörmter war im Spiel gegen die DJK Arminia Klosterhardt insgesamt erneut überfordert und verlor mit 0:2 (0:2). Das Kapitel Fußball-Landesliga ist für die Mannschaft dennoch schon so gut wie abgeschlossen. Der Abstieg aus der sechsthöchsten Klasse dürfte sich nicht mehr abwenden lassen – das wissen alle Beteiligten. In der kommenden Saison wird der Verein einen Neuanfang in der Bezirksliga in Angriff nehmen. Erneut musste Hö.-Nie. auf einen anderen Platz ausweichen. Da die beiden Spielfelder auf dem Vereinsgelände an der Düffelsmühle nach wie vor unter Wasser stehen, wurde die Partie am Sonntagabend auf dem Kunstrasenplatz an der Reeser Ebentalstraße ausgetragen.