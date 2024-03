Fußball-Landesliga SV Hö.-Nie. möchte die Höhe der Niederlage in Grenzen halten

Saisonniederlage Nummer 23 wird die Hö.-Nie. wohl nicht verhindern können. „Wir wollen so lange wie möglich sehr kompakt stehen und den Gegner nicht ins Zentrum dringen lassen“, so Zalewski. „Im eigenen Strafraum müssen wir in Überzahl agieren und es dem Gegner so schwer wie möglich machen.“ In großen Teilen gelang dies seiner Mannschaft in der Vorwoche. Im Heimspiel gegen die Spvgg. Steele präsentierte sich der Gastgeber kämpferisch von seiner besten Seite und kassierte den entscheidenden Gegentreffer zum 0:1 erst in der 78. Minute.