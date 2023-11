Derzeit keine Fördergelder Schlechte Aussichten für den VfR Warbeyen

Der VfR Warbeyen will für Leistungssport im Mädchen- und Frauenfußball stehen. Daraus macht der Vorsitzende Christian Nitsch keinen Hehl. Nur seien die Trainings- und Spielkapazitäten in der Kreisstadt nicht dementsprechend. „Wir sind eher ein Wanderzirkus“, sagte Nitsch am Dienstag im Klever Sportausschuss. Denn: Der Verein nutzt eigene Anlagen in Warbeyen, ist zudem aber auch im Sportzentrum Unterstadt sowie im Bresserberg-Stadion aktiv.