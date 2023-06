Fußball-Kreis Kleve/Geldern Klaus Engel: „Die Probleme gibt es neben dem Platz“

Engel Zum Glück gibt’s im Kreis Kleve/Geldern in einer Saison nur ganz wenige Vorkommnisse und generell äußerst selten tätliche Angriffe auf Schiedsrichter. Da leben wir im Vergleich zum Ruhrgebiet wahrlich auf einer Insel der Glückseligkeit. Aber mein Eindruck ist, dass die Stimmung auf den Plätzen auch bei uns gerade nach der Pandemie etwas schwieriger geworden ist. Das liegt oft nicht an den Spielern, sondern an den Leuten, die neben dem Platz stehen – vor allem an den Zuschauern. Auf den Rängen treten die größten Probleme auf. Und das sorgt dann auch dafür, dass junge Schiedsrichter schnell wieder aufhören, weil sie keine Lust haben, sich diesen Stress anzutun. Mit 15, 16 oder 17 Jahren ist es schwer, damit umzugehen, wenn man als Schiedsrichter von Zuschauern verbal attackiert wird. Und das kommt auch auf unserer Insel der Glückseligkeit vor.