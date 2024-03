Das Spiel des Tages in der Fußball-Kreisliga A Siegesserie und folgenloser Kopfstoß

Der erste Treffer der umkämpften Begegnung ging auf das Konto der Gäste. Allerdings beförderte Nütterdens Lukas Nienhaus bei seinem Rettungsversuch gegen einen einschussbereiten Holter Stürmer den Ball in den Winkel des eigenen Tores (35.) Die Gäste zeigten sich zunächst unbeeindruckt. Kurz vor dem Pausenpfiff gelang Jouri Been der bis dahin auch verdiente Ausgleich. In Durchgang zwei sahen die Zuschauer eine offene Partie, in der beide Teams ihre Chancen hatten. Der eingewechselte Cedric Cain sorgte dann in Minute 78 für die Entscheidung.