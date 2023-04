Tischtennis-Veranstaltung mit Tradition Sascha Kaiser gewinnt Turnier des TTC Kranenburg

Im Wettbewerb der A-Klasse dominierten dabei die Akteure des NRW-Ligisten TTV Rees-Groin. Sascha Kaiser gewann das vereinsinterne Einzel-Finale gegen Simon Janssen mit 3:2-Sätzen. Auch die beiden Halbfinal-Partien waren an Spannung nicht zu überbieten. Sascha Kaiser und Simon Janssen mussten bei ihren Erfolgen gegen gegen die NRW-Liga-Spieler David Kümpel (SV Holzbüttgen) und Björn Baumann (PSV Oberhausen) ebenfalls in den fünften Satz. Christian Schlesinger vom Landesligisten DJK Rhenania Kleve verpasste den Einzug in die Runde der letzten Vier nur knapp. Er verlor im Viertelfinale gegen den späteren Zweiten Janssen den fünften Satz in der Verlängerung mit 11:13. Auch Markus Strucks vom TTC Kranenburg, der in der Bezirksklasse aufschlägt, erreichte das Viertelfinale. Den Doppel-Wettbewerb gewannen die Reeser Carsten Franken/Simon Jansen vor Björn Baumann/David Kümpel.