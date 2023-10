Reitsport Hauch von Olympia: Sandra Auffarth trumpft in Pfalzdorf auf

Sehr schön anzusehen auch die Stilspringprüfung der Klasse M*, mit der der erste Turniertag abgeschlossen wurde. Hier erzielte Minou Aghasadeh (Wuppertal) mit Captain Kirk die Note 8,50 und ließ damit Louis de Witt (PSG Daelshof Kevelaer) mit Special (8,40) und Victoria-Theresia Joosten (Haldern) mit Verity (8,30) hinter sich. Den zweiten Turniertag an der Buschstraße eröffnete der Österreicher Alexander Ofner (Havixbeck) auf Comme on mit einem Sieg im mittelschweren Springen, wobei er in 58,43 Sekunden die Ziellinie überritt. Da reichte die Zeit von 60,67 Sekunden, in der die Gocherin Judith Thoenes ihr Pferd Talouba Z gleichfalls fehlerfrei über die Hindernisse pilotierte, „nur“ für den zweiten Rang. Sportlicher Höhepunkt war anschließend die Springprüfung der Klasse S*, in der Lars Volmer (Legden) pfeilschnell Luna Lovegood fehlerfrei in 57,86 Sekunden über die Hindernisse lenkte. Eine Zeit, an die Tobias Thoenes mit Quantro van de Vogelzang (0/60,03 Sekunden) nicht mehr herankam. Rang zwei für den Keppelner.