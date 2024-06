Spieltag der Tennis-Senioren im Kreis Kleve Klare Siege für Herren-Teams aus Issum, Kellen und Emmerich

Die Herren 70 des TC Blau-Weiß Veert haben in der Ersten Verbandsliga im dritten Anlauf den ersten Sieg gefeiert und damit zwei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt gesammelt. Sie setzten sich mit 5:1 bei GW Schönebeck durch. Bereits nach den Einzeln stand es 4:0 für die Veerter. Hans Weshalowski holte das erste Spiel, weil sich sein Gegner im zweiten Satz verletzte und aufgab (6:0, 2:0). Freddy Tripp legte nach (6:1, 6;1). Auch Jack Nitsche ließ nichts anbrennen und gewann deutlich (6:2, 6:2). Etwas mehr Mühe hatte Heinz Bosch an Position vier (7:5, 6:2). Die anschließenden Doppel waren Ergebniskosmetik. Diebels/Weshalowski siegten klar (6:2, 6:1), während Neuer/Nitsche sich in zwei Sätzen (1:6, 1:6) geschlagen geben mussten. Durch den Sieg haben die Veerter erst einmal in der Tabelle Boden gut gemacht und sind nun Dritter.