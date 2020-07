Fußball : Ryo Terada wechselt vom SV Straelen zum 1. FC Kleve

Ryo Terada (am Ball), hier noch im Trikot des TSV Meerbusch, ist der vierte Neuzugang des 1. FC Kleve. Foto: Falk Janning

Kleve Der 25-jährige Japaner geht vom Regionalliga-Aufsteiger zum Oberligisten. Meriton Arifi konnte sich nicht für eine Verpflichtung in Kleve empfehlen. Der 1. FC sucht jetzt noch eine Verstärkung für die Abwehr.

Beim SVS war Ryo Terada unter Trainerin Inka Grings vor allem im offensiven Mittelfeld aufgelaufen. In 16 Oberliga-Begegnungen kam er auf drei Treffer und einen Assist. Der 25-Jährige ist der Bruder von Shun Terada, der vom SV Straelen zu Rot-Weiß Oberhausen gewechselt ist. Zuletzt hatte er sich zwei Mal beim 1. FC Kleve im Training vorgestellt – und überzeugt. „Ryo spricht gut Deutsch und will bald nach Kleve ziehen. Er ist aktuell auf der Suche nach einer Wohnung“, sagt Christoph Thyssen.

Eine Absage erteilten die Verantwortlichen des 1. FC Kleve wiederum Meriton Arifi, der zuletzt für den SV Rees in der Kreisliga A auflief und sich im Probetraining vorstellte. Da es ihm an Tempo mangele, unterbreitete der Oberligist dem 26-jährigen Albaner jedoch kein Angebot. Allerdings habe man dem Stürmer vorgeschlagen, sich der zweiten Mannschaft in der Bezirksliga anzuschließen. Arifi aber entschied sich gegen dieses Angebot, nun gab er dem Bezirksligisten TuB Bocholt seine Zusage.