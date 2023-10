Reitsport Das Duell: Springstars gegen Glitzerflitzer

Info

Kreismeisterschaft Am kommenden Wochenende, 21. und 22. Oktober, steht für die Nachwuchsreiter aus dem Kreis Kleve ein weiteres Highlight auf dem Programm. Der Kreispferdesportverband Kleve richtet in Zusammenarbeit mit Gastgeber RuFV Rheurdt die Vierkampf-Titelkämpfe aus. Am Samstag sind die Mädchen und Jungen in einem 1500-Meter-Lauf und über 50 Meter Freistil im Rheurdter Hallenbad gefordert. Am Sonntag fällt in einer E-Dressur und einem Stilspringen die Entscheidung.



Fahrer-Fortbildung Außerdem lädt der RuFV Rheurdt alle Gespannfahrer aus dem Kreisgebiet für Sonntag, 29. Oktober, zu einer Fortbildung ein. Unter anderen werden die Teilnehmer über in 2024 geplante Änderungen der Leistungs-Prüfungs-Ordnung informiert. Anmeldungen noch bis Donnerstag per E-Mail an rebecca.roos@t-online.de