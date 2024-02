Dreitägiges Turnier Spannender Dressur- und Springsport und eine Feuer-Show

Der Turnierreigen wird am Freitag bereits um 8.30 Uhr mit einer Springpferdeprüfung auf A*-Niveau eingeläutet, in der Rittigkeit und Springmanier in einer Wertnote zusammengefasst werden. Insgesamt stehen am Eröffnungstag acht Prüfungen auf dem Programm. Spannender Höhepunkt ist das mittelschwere Springen, das um 19.30 Uhr beginnt und zu dem 79 Nennungen vorliegen.