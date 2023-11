Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern Siegfried Materborn hat noch viel Luft nach oben

„Natürlich haben auch andere Teams diese Probleme. Aber wenn gleich mehrere Leistungsträger langfristig verletzt ausfallen, ist das auch für uns nicht so einfach zu kompensieren“, sagt Eul, der selbst bislang nicht annähernd so oft auf dem Platz stehen konnte, wie er es wollte. Nach dem Traumstart gab es schnell erste Rückschläge. „Am fünften Spieltag wurde uns in der Heimpartie gegen den FC Aldekerk bereits gezeigt, wie hoch die Trauben in der Liga hängen können“, sagt Eul. In einer spektakulären Begegnung gab es gegen den Bezirksliga-Absteiger eine 4:7-Niederlage.