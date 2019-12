Aus den Vereinen : Rübo segnete Frede-Plakette

Kleve Jahreshauptversammlung der DJK Rhenania Kleve mit Neuwahlen. Helmut Vehreschild weiter an der Spitze.

(RP) Im Platzhaus am Wilhelm-Frede-Sportplatz am Stillen Winkel konnte Helmut Vehreschild, 1. Vorsitzender der DJK Kleve, zur Jahreshauptversammlung deutlich mehr Rhenanen begrüßen als in den vergangenen Jahren. Höhepunkt des Jahres war im Sommer der Festakt mit über 100 Gästen, auch von Vertretern der Stadt Kleve. Nicht nur die neue Terrasse, die durch den geistlichen DJK-Beirat Michael Rübo stimmungsvoll gesegnet wurde, begleitet vom Regenbogenchor, war ein Erlebnis, sondern auch die Segnung der eingemauerten Wilhelm-Frede-Plakette. Extra-Applaus gab es für Stefan Ingensand und Christoph Groenewald, die an der Terrasse viele Stunden gearbeitet hatten.