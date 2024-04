Fußball-Bezirksligist beendet Flaute RSV Praest vergrößert die Abstiegssorgen des Uedemer SV

In einer insgesamt eher chancenarmen Partie konnte der Uedemer SV den ersten gefährlichen Abschluss verbuchen. In der Folge übernahmen die Gäste aber mehr und mehr die Spielkontrolle und belohnten sich mit der Führung. Zunächst konnte USV-Torwart Dominic Schultz zweimal stark parieren, beim dritten Versuch von Marvin Beikirch (25.) aus der Drehung hatte er aber das Nachsehen. Mit der 1:0-Führung im Rücken ließen die Praester Ball und Gegner laufen. Die abstiegsbedrohten Uedemer konnten wenig entgegensetzen. So ging es mit der Gästeführung in die Halbzeitpause.