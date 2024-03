Fußball-Bezirksliga Eine Nullnummer im Duell der Verfolger

Bis weit in die Schlussphase war eine Behandlungspause von Schiedsrichter Tommy Thielen der größte Aufreger in Hälfte zwei. Die beste Chance des Gastgebers, der auf dem heimischen Geläuf noch keine Niederlage hinnehmen mussten, hatte der eingewechselte Marvin Beikirch in der 83. Minute, als er mit einem Schuss an Viktoria-Schlussmann Sven Schneider scheiterte. Was man beiden Teams bei all dem nicht absprechen konnte, waren Wille und Kampfgeist. Bis in die achte Minute der Nachspielzeit warfen sich die Akteure beider Mannschaften in jeden Ball und drängten auf den Siegtreffer, der aber nicht fallen wollte.