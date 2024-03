Duell der Verfolger am Mittwoch „Die Bezirksliga ist unser Wohnzimmer“

Der RSV Praest und die Sportfreunde Broekhuysen, die am heutigen Mittwoch, 20 Uhr, am Praester Brillackweg im Nachholspiel aufeinandertreffen, liegen in der Gruppe vier der Fußball-Bezirksliga noch aussichtsreich im Titelrennen. Der RSV könnte mit einem Sieg nach Punkten mit Spitzenreiter GSV Moers gleichziehen. Die Sportfreunde wiederum würden ihren Rückstand auf den Ligaprimus mit einem Erfolg auf drei Zähler verkürzen. Beide Teams haben eines gemeinsam. Sie haben schon zweimal den Sprung in die Landesliga geschafft, konnten sich dort aber nicht behaupten. Roland Kock, in der 20. Saison Coach des RSV Praest, und Sebastian Clarke, seit 2016 Trainer der Sportfreunde Broekhuysen, sprechen im Interview über den bisherigen Saisonverlauf, warum ein Aufstieg in die Landesliga aktuell nicht unbedingt das große Ziel ist und ihre Treue zu ihren Vereinen.