Roland Kock : „Die Mannschaft hat Charakter bewiesen“

Info

Spieler Roland Kock begann seine Laufbahn in der Jugend des RSV Praest. In seinem letzten A-Jugend-Jahr lief er für Fortuna Millingen auf, weil der RSV kein Team in dieser Altersklasse hatte. Kock spielte dann in seinem ersten Jahr als Senior wieder in Praest, ehe er erst 14 Jahre für den VfB Rheingold und dann vier Jahre für den SV Vrasselt in der Landes- und Bezirksliga aktiv war.

Trainer 2004 kehrte Roland Kock als Spielertrainer zum RSV Praest zurück, führte die Mannschaft in den ersten beiden Jahren direkt von der Kreisliga B in die Bezirksliga. Zudem schaffte der heute 55-jährige Coach mit dem Team zweimal den Aufstieg in die Landesliga.