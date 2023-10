Fußball-Bezirksliga RSV Praest setzt Serie fort und ist Zweiter

Marko Cvetkovikj markierte nach einer halben Stunde nach Vorlage von David Broich das 1:0. Kurz darauf baute Leon Elders die Führung aus, als er eine Ecke von Raven Olschewski per Kopf im Rinderner Tor versenkte. Die Gäste meldeten sich zwei Minuten später zurück: Leon Müller verkürzte bei einem Freistoß aus dem Halbfeld auf 1:2 – so ging es in die Halbzeit.