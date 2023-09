Fußball-Bezirksliga Cvetkovikj lässt den RSV Praest jubeln

Fußball-Bezirksligist RSV Praest hat im vierten Saisonspiel den ersten Sieg eingefahren. Die Mannschaft um Trainer Roland Kock gewann ihr Heimspiel gegen den 1. FC Kleve II mit 2:0 (0:0). In der ersten Halbzeit verbuchte die Klever Reserve leichte Feldvorteile. Jacob Falkhofen hätte die Rot-Blauen nach 37 Minuten in Führung bringen müssen. Der 19-Jährige war nach Zuspiel von Christian Emmers frei vor dem Praester Tor aufgetaucht und scheiterte gleich zweimal am Praester Schlussmann Jason Olschewski.