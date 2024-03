Fußball-Bezirksliga Verlieren verboten für Viktoria Goch

Und das nach Möglichkeit schon am heutigen Mittwoch. Dann steht für den Tabellenvierten um 20 Uhr das Nachholspiel beim Zweiten RSV Praest an. Der RSV hat bei vier Punkten Rückstand auf Spitzenreiter GSV Moers und zwei Nachholpartien in der Hinterhand mittlerweile sogar die beste Ausgangsposition im Titelrennen. Verlieren verboten heißt also die Devise für die Viktoria, die den Rückstand auf Platz eins mit einem Erfolg in Emmerich auf drei Punkte verringern könnte.