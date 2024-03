Fußball-Bezirksliga RSV Praest gewinnt durch ein umstrittenes Tor in der 90. Minute

In Durchgang eins hatte sein Team in einer intensiv geführten Partie die besseren Szenen. In der 32. Minute landete ein Praester Klärungsversuch bei Maurice Horster, der frei vor RSV-Torhüter Dennis Döring flach zum 1:0 einschob. Maurice Grootens (36.) sorgte nach Vorarbeit von Marko Cvetkovikj postwendend für den Ausgleich. Das letzte Wort vor der Halbzeitpause hatten jedoch die Gäste, für die der von Max Brusius per Steilpass in Szene gesetzte Sven van Bühren (42.) die erneute Führung erzielte.