Fußball : Rot-Blaue ärgern Gladbachs Reserve

Kleve Freundschaftsspiel: 1. FC Kleve – Borussia Mönchengladbach U23 1:3 (0:1). Levon Kürkciyan trifft vor 200 Zuschauern für die Elf von Trainer Umut Akpinar.

Am Donnerstagabend war es erneut soweit: Akpinar traf mit seinem FC auf die von van Lent betreute Zweitvertretung Borussia Mönchengladbachs. Der Regionalligist setzte sich gegen das Schwanenstädter Oberliga-Aufgebot mit 3:1 durch. „Das Resultat interessiert mich nicht. Aber die Schwerpunkte, die ich setzen wollte, haben die Jungs gut angenommen“, sagt Akpinar. Erstmalig traten für den FC die Neuzugänge Leslie Rume, Nils Hermsen, Luca Plum und Ali Hassan Hammoud in Erscheinung.

In den ersten zwanzig Minuten waren die Gäste aus Mönchengladbach klar überlegen. „Wir brauchten einige Zeit, um ins Spiel zu finden“, erklärt Akpinar. So fiel auch der Führungstreffer frühzeitig. Jan Niklas Pia zog über die linke Seite in den Strafraum und traf aus der Drehung zur Führung. Die Rot-Blauen aber agierten zunehmend auf Augenhöhe, Luca Plum hätte nach starker Kombination über Nils Hermsen und Mike Terfloth per Flugkopfball gar ausgleichen können.