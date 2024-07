Radsport Robin Schumann und Gerd Bloemen schon in WM-Form

Unter insgesamt rund 170 Startern sicherte sich der 72-jährige Schumann den Sieg in der Altersklasse Masters 5. Der fünf Jahre ältere Bloemen folgte in dieser Seniorenwertung auf Rang drei. In Dänemark starten beide in unterschiedlichen Altersklassen, da bei internationalen Rennen in Fünf-Jahres-Schritten gewertet wird. Auffällig: Das Duo vom Niederrhein konnte in Thüringen viele wesentlich jüngere Starter hinter sich. „Dieses Rennen war optimal für die Vorbereitung. Ich gehe davon aus, dass wir pünktlich zur Weltmeisterschaft topfit sind“, so Schumann. Die beiden Oldies verbrachten noch einige Tage in Schleiz, um fleißig Höhenmeter zu trainieren.