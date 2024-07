150.000 Euro Preisgeld Weltklasse-Reitsport in Pfalzdorf: Medaillenhoffnung Richard Vogel präsentiert seine Jungpferde

Richard Vogel hat gerade erst die Herzen der Zuschauer beim CHIO in Aachen im Sturm erobert. Der 27-Jährige ist aktuell einziger deutscher Springreiter in den Top Ten der Weltrangliste und geht in Paris mit seinem Spitzenpferd, dem westfälischen Hengst United Touch, als heißer Medaillenkandidat an den Start. In Pfalzdorf präsentiert er sechs seiner Nachwuchspferde – der gebürtige Schwabe, der mittlerweile in Hessen lebt, gilt ganz nebenbei auch als exzellenter Ausbilder von jungen Tieren. Maurice Tebbel, Mitglied der deutschen Mannschaft bei den Olympischen Spielen in Tokio und Bronzegewinner mit der Mannschaft bei den Weltmeisterschaften 2018 in den USA, geht ebenso in den Parcours wie Alain Jufer, Schweizer Meister des Jahres 2023.