Tischtennis : Rhenanias Reserve und Kranenburg ohne Chance

Kleve Tischtennis auf Bezirksebene: TTV Goch unterliegt.

Herren-Bezirksklasse 1: TuS 08 Rheinberg III – DJK Rhenania Kleve II 9:1. Beim Gastspiel in Rheinberg langte es für den Bezirksliga-Absteiger lediglich zum Ehrenzähler. Die 1:9-Niederlage (6:27-Sätze) der nicht in Bestbesetzung aufspielenden Rhenania zeichnete sich bereits im Doppel ab. Neben Jörg Beiering/Tim van de Wetering blieb auch Julian Binn/Bernd Krissler und Stanislav Gerget/André Gürtler nur die Gratulation. Im Einzel konnte sich lediglich Gergert in drei Sätzen durchsetzen.