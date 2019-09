Tischtennis : Rhenania erwartet Lokalrivalen WRW zum Derby

Kleve Tischtennis-Landesliga 7: DJK Rhenania Kleve – TTVg WRW Kleve (Samstag, 18 Uhr).

Bereits am zweiten Spieltag kommt es in der Halle der Gesamtschule, Eingang Triftstraße, zum ersten direkten Aufeinandertreffen der beiden führenden Klever Herrenteams. Anschlagzeit am Samstag ist bereits um 18 Uhr.