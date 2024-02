Trainer und Torwart Rheinwacht Erfgen klärt wichtige Personalien

Nach dem freiwilligen Rückzug aus der B-Liga in der Rückserie der Saison 2021/22 hatte Rheinwacht Erfgen postwendend den Wiederaufstieg geschafft. Und mit der Euphorie eines Aufsteigers gelang auch ein vielversprechender Start in die laufende Saison. Das Team sammelte in den ersten vier Partien beachtliche acht Punkte und stand in der Tabelle auf Platz sechs. Doch dann ging es kontinuierlich bergab. Aktuell steht Rheinwacht Erfgen mit zwölf Punkten auf dem letzten Platz.