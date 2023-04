Fußball-Kreisliga C Walter de Jong bleibt Trainer bei Rheinwacht Erfgen

Der Verein hatte die Mannschaft in der vergangenen Saison während der Rückrunde aus dem Spielbetrieb in der Kreisliga B zurückgezogen, weil es erhebliche Personalprobleme gab. Das Team stand mit nur fünf Punkten auf dem Konto auf dem vorletzten Platz. Die Verpflichtung von Walter de Jong erwies sich beim fälligen Neuaufbau in der Kreisliga C als ein Glücksfall. Der neue Coach brachte nicht nur etliche Spieler von seinem Heimatverein SuS Kalkar mit an die Sommerlandstraße. Auch der sportliche Erfolg stellte sich schnell wieder ein.