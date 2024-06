Traditionsklub aus der Siedlung 95 Jahre und noch kein bisschen alt

Im Jahr 1929, mitten in der damals grassierenden Weltwirtschaftskrise, wurde die Sportvereinigung Rheinwacht Erfgen gegründet. 1930 wurde der erste Sportplatz am Erfgen errichtet, 1952 kam das Platzhaus, 1969 die vereinseigene Sporthalle und 1979 der zweite Rasenplatz hinzu. Viel ist passiert in den vergangenen 95 Jahren. Am Samstag, 22. Juni, feiert der Verein sein 95-jähriges Bestehen mit einem Fest.