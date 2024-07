Reitsport  Janne Frederike Zahn ist Rheinische Meisterin

Besser geht’s kaum. Zunächst feierte Janne Frederike Zahn vom Reiterverein von Bredow Keppeln in der Springprüfung der Klasse A** über 1,05 Meter einen Doppelsieg. Mit ihren Ponys Rock’n Roll (61,90 Sekunden) und Bartez (62,40) blieb sie jeweills ohne Fehler und erwischte damit bei den Rheinischen Meisterschaften, die am Wochenende auf Gut Langfort in Langenfeld ausgerichtet wurden, einen Start nach Maß. Ganz nebenbei entschied die 13-Jährige mit Cassita auch noch die ersten beiden Wertungsprüfungen zum Hetzel-Nachwuchschampionat Rheinland Springen für sich. Den L-Parcours bewältigte das Duo in 60,32 Sekunden, in der M-Prüfung waren 64,17 Sekunden ebenfalls zu schnell für die Konkurrenz – selbstverständlich jeweils fehlerfrei. Die junge Reiterin, die am Anfang einer erfolgreichen Laufbahn steht, errang damit die Rheinische Meisterschaft in der Kategorie „Springen Children“. Grund genug für ihre Vereinskollegen, flugs einen Kranz zu binden und diesen über den heimischen Stall zu hängen, um die frisch gebackene Titelgewinnerin bei ihrer Heimkehr in Keppeln zu begrüßen.