Reitsport Stechen sorgt für Krimi-Atmosphäre

Der Turnierreigen war mit Jungpferdeprüfungen gestartet, in denen sehenswerte Ritte gezeigt wurden. So zum Beispiel in der Springpferdeprüfung auf A**-Niveau (105 Zentimeter), in der Kristin Lange einmal mehr brillierte. Mit viel Übersicht lenkte sie die Hannoveraner-Stute Coachella über die Hindernisse. Rittigkeit und Springmanier bewertete das Richter-Duo Sibylle Hendricks und Achim Lennartz mit einer Wertnote von 8,80, was ihr die Goldschleife in dieser Prüfung einbrachte. Platz eins in der Springpferdeprüfung auf L-Niveau ging an Daniela Theelen vom Kerkener Equestrian Sports Team, die für ihre Darbietung mit Golden Gate Dree Boeken mit der Note 8,70 belohnt wurde.