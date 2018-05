Lokalsport: Reserve macht es Gegner zu leicht

Kleve Fußball-Bezirksliga, Gr. 5: 1. FC Kleve II - TSV Wachtendonk-Wankum 1:5 (0:1).

Die Bezirksliga-Reserve des 1. FC Kleve machte sich das Leben gestern Nachmittag in der Oberstadt selber schwer und musste sich am Ende recht deutlich am Bresserberg geschlagen geben. Der TSV Wachtendonk-Wankum trat die Heimreise mit einem 5:1-Erfolg im Gepäck an, auch weil die Rot-Blauen es der Elf von Trainer Günter Abel mit zahlreichen individuellen Fehlern zu leicht gemacht hatten.