Motorsport Felix Kauertz triumphiert: „Niederrhein-Racer“ auf der Überholspur

Felix Kauertz bleibt als Greenhorn auf der Überholspur und mischt die Motorsportszene in Deutschland mächtig auf. Nach zwei dritten Plätzen bei seinem Debüt in Oschersleben und einem zweiten und ersten Platz auf der Rennstrecke in Most/Tschechien hat der 22-jährige Motorradrennfahrer jetzt völlig überraschend die Führung in der Gesamtwertung um den Yamaha R7-Cup vor Seriensieger Valentin Folger übernommen.