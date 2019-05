Reitsport : Rene Lamers gewinnt das Lohengrin Championat

Bedburg-Hau Reitsport: Anna Weilert aus Eversael reitet beim Lohengrin-Reitturnier in der schweren Dresssurprüfung an die Tete.

Rene Lamers vom RV von Bredow Keppeln auf der 10jährigen Stute Candy (Chacco-Blue/Quilot) heißt der Sieger der mittelschweren Springprüfung im fairen Kampf um das Lohengrin-Championat, gleichzeitiger Höhepunkt im exzellent hergerichteten Springstadion des gastgebenden RV Lohengrin-Hau, in dem schlussendlich ein Stechen über Sieg und Platzierung entscheiden musste. Da waren Joachim Metzer und Christian Wendel ebenso hochkonzentriert im Richterturm, wie die Teilnehmer in der Bahn, die sich dem Grunde nach nichts schenkten. Enge Wendungen, da wo es ging wurde zulegt und wenn sich die Gelegenheit ergab, auch noch abgekürzt. Den gab es aber auch in einer Luftlinie von ca. 100 Metern vom Springstadion entfernt, auf dem die Dressurplatz auf dem in der Klasse S* geritten wurde.

Nicht zu schlagen an diesem Tage Anna Weilert, Eversael, im Sattel des 7jährigen Wallach Quaneuer (Quadroneur/Dionysos), der sich völlig Gehorsam und mit der gehörigen Portion an Durchlässigkeit präsentierte, was Andrea Schmittert, Jürgen Jahn und Bodo Maiwurm in ihrem Richterhaus in der Addition mit der höchsten Prozentzahl (891.500) quittierten. Kurzum, es war schöner Dressursport, der hier gezeigt wurde. Und das nicht nur am zweiten, sondern bereits am ersten Turniertag, an dem unter anderem auch die Nachwuchsreiter zeigten, wie sehr sie bereits in der Lage waren, mit ihrem Pferd als Team zu agieren.