Fußball : Relegationsrunde hängt an Kevelaer

Kreis Kleve Holger Tripp, Vorsitzender des Kreisfußball-Ausschusses Kleve-Geldern (KFA), wartet mit aktuellen Zahlen auf.

(RP) Demnach wird der mögliche 36. Teilnehmer an der Kreisliga B in einer Entscheidungsrunde von folgenden Mannschaften ermittelt:

SSV Reichswalde (Kreisliga B, Gruppe 1); Fortuna Keppeln (Kreisliga B, Gruppe 2); GSV Geldern II (Kreisliga B, Gruppe 3). Diese Entscheidungsrunde findet jedoch nur statt, wenn der KSV Kevelaer seine Relegationsspiele gegen den SC 08 Radevormwald (0:1-Auswärtsniederlage) und am Pfingstsamstag in der Addition erfolgreich bestreitet und somit nicht aus der Bezirksliga absteigt. Ansonsten entfällt die Runde und die Vereine steigen direkt in die Kreisliga C ab.