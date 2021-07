Christa Jung und Peter Schumacher erstellen die Parcours : Springreit-Turniere für den Nachwuchs bei Holger Hetzel

Goch Der Landestrainer organisiert im Juli zwei Spring-Veranstaltungen mit Championats-Bedingungen. Das Prüfungsangebot richtet sich an Children, Junioren und Junge Reiter und umfasst Springprüfungen der Klasse L bis S**.

Landestrainer Holger Hetzel richtet mit seinem Team von Freitag, 16. Juli, bis Sonntag, 18. Juli, und Donnerstag, 22. Juli, bis Samstag, 24. Juli, auf seiner Anlage an der Buschstraße in Pfalzdorf zwei Springturniere für Nachwuchsreiter aus ganz Deutschland unter Championats-Bedingungen aus. Das Prüfungsangebot richtet sich an Children, Junioren und Junge Reiter und umfasst Springprüfungen der Klasse L bis S**.

„Mit Christa Jung, die in diesem Jahr die Hindernisse bei der Deutschen Jugend-Meisterschaft baut, sowie Peter Schumacher haben wir zwei Weltklasse-Parcoursbauer vor Ort, die den Jugendlichen großartige Anforderungen stellen werden“, sagt Holger Hetzel. Zudem sind die Amateur-Touren von Klasse A** bis S* für die Mitglieder der RSG Niederrhein ausgeschrieben. „Die erfolgreichsten Reiter jeder Altersklasse in den Großen Preisen können sich an beiden Wochenenden dank der Unterstützung von Sponsoren über Sonderehrenpreise freuen, die sicherlich zu Bestleistungen anspornen“, so Hetzel. Zudem können die Reiter mehrtägige Reisen mit ihren Familien gewinnen.