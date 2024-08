Außergewöhnliche Springprüfung Schimmelreiter feiern Premiere beim Kultturnier in Asperden

Im Parcours an der Maasstraße in Asperden gehen dann Reiter der Leistungsklassen 3 bis 5 mit ihren weißen Pferden in zwei Abteilungen auf L- und M-Niveau an den Start, wobei beide Abteilungen gemeinsam gewertet werden. „Schimmel“ Terbuyken lässt sich nicht lumpen und 1500 Euro Preisgeld springen – damit handelt es sich um die höchstdotierte Prüfung der gesamten Veranstaltung. Und obendrauf gibt’s als Gute-Nacht-Lektüre auch noch für jeden Teilnehmer den Klassiker „Der Schimmelreiter“ von Theodor Storm.