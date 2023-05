Reitsport Laura Hetzel gewinnt ihr Heimspiel

So zum Beispiel die für den RFV von Driesen Asperden-Kessel startende Carolin Ophey, die im Sattel von Capri die erste Abteilung einer mittelschweren Prüfung, zu der Peter Schumacher und Julia Greve die Hindernisstangen auf eine Höhe von 1,25 Meter gelegt hatten, strafpunktfrei in Bestzeit für sich entschied. Das erste Springen der schweren Klasse, eine Zwei-Phasen-Springprüfung, gewann der Italiener Lorenzo Argentino (Rhede) mit Barbarix. Laurenz Houben von der RSG Niederrhein sicherte sich mit Qastaar van`t Heike die Bronzeschleife. Rang vier im zweiten S*-Springen (Höhe der Hinderniosse bis zu 1,40 Meter) für Kristin Lange (Asperden-Kessel), die Celest ohne Fehler in 60,73 Sekunden über die Ziellinie ritt. Bestzeit für Juliane Rölfing (Forellenhof), die mit Come and feel O den Parcours in 59,18 Sekunden bewältige. Im Gegensatz dazu hatte im dritten Springen der Klasse S* der Marler Markus Renzel auf Canmore ohne Fehler in 63,39 Sekunden die Nase vorn. Zur Zwei-Sterne-Springprüfung der Klasse S* gingen rekordverdächtige 67 Teilnehmer an den Start. Erneut gewann Laurens Houben Bronze, diesmal mit Incanto VDL im Sattel (0, 71,58 Sekunden). Gold ging an Johannes Ehning (Stadtlohn), der mit C-Jay (0, 68,10 Sekunden) nicht zu schlagen war. Im U 25-Springen der Klasse S setzte sich im Stechen Malin Reipert (Günhoven) mit Nikita (0/42,36 Sekunden) vor Tony Stormans (Eschweiler) mit Servus Z (0/42,66) durch.