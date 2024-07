Reitsport Das Kreis Klever Rasenchampionat geht in die entscheidende Phase

Zu seinem Sommerturnier lädt der Reiterverein Marschall Vorwärts Aldekerk am kommenden Wochenende auf die Reitanlage an der Obereyller Straße ein. „Wir haben auch in diesem Jahr alles gegeben, um Reitern und Zuschauern beste Bedingungen zu bieten. Die Prüfungsplätze befinden sich trotz des starken Regens in den vergangenen Wochen in einem hervorragenden Zustand“, sagt Regina Dicks, Sprecherin des Gastgebers. Die Zuschauer dürfen sich auf 25 Dressur- und Springprüfungen bis zur mittelschweren Klasse freuen, aktuell liegen 600 Nennungen vor. „Das Rasenchampionat Kreis Kleve geht allmählich auf die Zielgerade. Bei uns nutzen viele Reiterinnen und Reiter die Gelegenheit, wertvolle Punkte für die Gesamtwertung zu sammeln“, so Dicks.